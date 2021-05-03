Менеджер Петра Яна: словам Стерлинга нет доверия

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявил, что слова обладателя пояса в соответствующем дивизионе Алджэмейна Стерлинга не заслуживают доверия. Стерлинг, который ранее в апреле перенёс операцию на шее, заявил, что намерен вернуться в октагон в ноябре.

«Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил — октябрь. Сейчас ещё рано о чём-то говорить», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого на его счету 15 побед.