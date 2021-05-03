Фрэнсис Нганну показал впечатляющую ударную мощь на тренировке. Видео

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнис Нганну на своей странице в «Инстаграме» опубликовал впечатляющее видео с тренировки.

Нганну стал чемпионом промоушена в минувшем месяце, когда нокаутировал Стипе Миочича и забрал у него пояс. Позднее президент лиги Дана Уайт рассказал, что следующий бой, вероятнее всего, Нганну проведёт с Дерриком Льюисом. Напомним, Нганну и Льюис уже бились в 2018 году. Тогда Деррик победил Нганну единогласным решением.

Существует вероятность, что следующий бой Нганну проведёт с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Джонс освободил титул, а после объявил, что намеревается подняться в тяжёлый вес. В свою очередь президент UFC Дана Уайт признавал, что с организацией боя Джонса и Нганну есть сложности.