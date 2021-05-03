Чисора: буду добиваться реванша с Паркером изо всех сил

Британский боксёр Дерек Чисора обратился к болельщикам после поражения в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBO с Джозефом Паркером. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.
«Большое спасибо всем тем, кто поддерживал меня в прошедшие выходные. Я буду добиваться реванша изо всех сил, спасибо», — написал Чисора на своей странице в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице Дерека Чисоры в «Твиттере».
Для Чисоры этот бой стал 43-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 11 поражений. В предыдущем бою, который состоялся 31 октября прошлого года, Чисора единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику. Паркер, в свою очередь, провёл 31 бой, в которых одержал 29 побед и потерпел два поражения.
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