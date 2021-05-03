Стал известен полный кард Bellator 258

7 мая в в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 258. В главном событии вечера встретятся Хуан Арчулета — Серджио Петтис. На официальном сайте турнира был опубликован полный кард.

Основной кард



Хуан Арчулета — Серджио Петтис

Жозе Агусто — Энтони Джонсон

Патрики Фрейре — Питер Куилли

Майкл Пейдж — Дерек Андерсон

Предварительный кард



Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин

Джош Хилл — Рауфон Стотс

Омар Хуссейн — Логан Сторли

Вебер Алмейда — Джонни Сото

Джонни Кэмпбелл — Генри Корралес

Джонни Эблин — Даниэль Мадрид

Эрик Перес — Блейн Шатт

Патрик Микс — Альберт Моралес

Брюс Логан – Алан Омер

Напомним, в главном бою Bellator 257 28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом единогласным решением судей.