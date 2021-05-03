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Стал известен полный кард Bellator 258

Стал известен полный кард Bellator 258
Бокс/ММА / Bellator 0

7 мая в в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 258. В главном событии вечера встретятся Хуан Арчулета — Серджио Петтис. На официальном сайте турнира был опубликован полный кард.

Основной кард

Хуан Арчулета — Серджио Петтис
Жозе Агусто — Энтони Джонсон
Патрики Фрейре — Питер Куилли
Майкл Пейдж — Дерек Андерсон

Предварительный кард

Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин
Джош Хилл — Рауфон Стотс
Омар Хуссейн — Логан Сторли
Вебер Алмейда — Джонни Сото
Джонни Кэмпбелл — Генри Корралес
Джонни Эблин — Даниэль Мадрид
Эрик Перес — Блейн Шатт
Патрик Микс — Альберт Моралес
Брюс Логан – Алан Омер

Напомним, в главном бою Bellator 257 28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков одержал победу над американцем Филом Дэвисом единогласным решением судей.

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