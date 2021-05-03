Василевский единогласным решением победил Андраде на RCC 9

Российский боец Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с бразильцем Вискари Андраде на турнире RCC 9.

Бой стал главным событием вечера, россиянин победил единогласным решением судей. На протяжении всех трёх раундов Василевский активно работал в партере, пытался завершить бой досрочно, но добить соперника ему так и не удалось.

Эта победа стала для россиянина 35-й при восьми поражениях.

Накануне боя Василевский во время прямого эфира в «Инстаграме» с Магомедом Исмаиловым рассказал, что активно работал над подготовкой к взвешиванию. Спортсмен не ел два дня, чтобы добиться нужного веса. При этом цифра на весах превышала допустимую отметку на 4,5 кг.

Турнир RCC 9 прошёл в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец». Всего программа вечера включала 13 поединков.