Тренер Магомедшарипова отреагировал на информацию об уходе Забита

Мансур Учакаев, тренер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал информацию о том, что его подопечный может завершить карьеру. Ранее сообщалось, что 30-летний Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере в MMA.
«Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем», — написал тренер в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео ударной тренировки Магомедшарипова.
Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
- 4 мая 2021
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01
-
08:04
-
05:43
-
00:36
- 2 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
21:59
-
20:38
-
19:59
-
18:27
-
17:29
-
16:51
-
15:46
-
14:57
-
12:36