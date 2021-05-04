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Тренер Магомедшарипова отреагировал на информацию об уходе Забита

Тренер Магомедшарипова отреагировал на информацию об уходе Забита
Бокс/ММА / UFC 0
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Мансур Учакаев, тренер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал информацию о том, что его подопечный может завершить карьеру. Ранее сообщалось, что 30-летний Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере в MMA.

«Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем», — написал тренер в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео ударной тренировки Магомедшарипова.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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