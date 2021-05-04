Нейт Диаз травмировался, его бой с Эдвардсом перенесли

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, получил незначительное повреждение. Вследствие этого его поединок с Леоном Эдвардсом перенесли. Об этом сообщает MMAJunkie.

Изначально планировалось, что Диаз и Эдвардс сразятся на турнире UFC 262 в ночь с 15 на 16 мая мск. Теперь ожидается, что бойцы выступят на турнире UFC 263 в ночь с 11 на 12 июня мск.

Последний поединок 36-летний Нейт Диаз провёл в ноябре 2019 года. Тогда он уступил Хорхе Масвидалю. Всего на его счету 20 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах. Что касается Леона Эдвардса, то в марте 2021 года его бой с Белалом Мухаммадом признали несостоявшимся. Помимо этого, на его счету 18 побед и три поражения.