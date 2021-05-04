Чикадзе отыграл четыре места в рейтинге UFC после победы нокаутом
Грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе поднялся на четыре строчки в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса после того, как нокаутировал Каба Суонсона на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в минувшие выходные. В предыдущей версии рейтинга Чикадзе занимал 14-е место, теперь он располагается на десятой строчке.
Другой грузин Мераб Двалишвили поднялся на одно место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Двалишвили, который решением судей победил Коди Стаманна, теперь идёт 11-м, опережая Джимми Риверу.
Чех Иржи Прохазка, победивший Доминика Рейеса, отыграл три строчки в рейтинге полутяжеловесов. Теперь он идёт вторым, уступая лишь Гловеру Тейшейре. Чемпионом дивизиона является Ян Блахович.
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