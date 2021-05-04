Менеджер Бивола назвал его возможного следующего соперника

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол может выйти на ринг с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Об этом рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Надеемся, что будет вариант объединительного боя. Бой против Рамиреса — тоже вариант», — приводит слова Корнилова ТАСС.

В минувшие выходные Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи отдали победу единогласным решением Биволу: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьей и 16 победах.