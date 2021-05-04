Серроне узнал имя нового соперника вместо уволенного Санчеса

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, выступающий в UFC в полусреднем весе, сразится с Алексом Мороно на турнире UFC Вегас 26 в ближайшие выходные. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Серроне пришлось искать нового соперника, после того как из UFC уволили ветерана Диего Санчеса, который изначально должен был сразиться с Дональдом. Последний поединок Мороно провёл в декабре 2020, проиграв Энтони Петтису единогласным решением судей. На счету 30-летнего спортсмена 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У 38-летнего Серроне 36 побед и 15 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.