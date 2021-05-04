Серроне узнал имя нового соперника вместо уволенного Санчеса
Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне, выступающий в UFC в полусреднем весе, сразится с Алексом Мороно на турнире UFC Вегас 26 в ближайшие выходные. Об этом сообщает издание MMA Fighting.
Серроне пришлось искать нового соперника, после того как из UFC уволили ветерана Диего Санчеса, который изначально должен был сразиться с Дональдом. Последний поединок Мороно провёл в декабре 2020, проиграв Энтони Петтису единогласным решением судей. На счету 30-летнего спортсмена 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У 38-летнего Серроне 36 побед и 15 поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01
-
08:04
-
05:43
-
00:36
- 2 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
21:59
-
20:38
-
19:59
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам