Тренер Исмаилова посоветовал Магомеду взять пример с Нурмагомедова
Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, посоветовал подопечному взять пример с чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Реванш Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым состоится 1 октября. У Исмаилова с Минеевым существует конфликт, как было в случае противостояния Нурмагомедова с Конором Макгрегором.
«Мы знаем предысторию и конфликтную ситуацию, поэтому тяжело будет настроиться на поединок с оппонентом именно как спортсменом. Ты будешь видеть в нём личные вещи.
В этом случае не помешал бы опыт Хабиба Нурмагомедова. Если Магомед общается с ним… Ведь Конор Макгрегор что только не говорил Хабибу, но он вышел и сделал своё дело. Над этим надо работать», — цитирует Рамазана Исмаилова «Р-Спорт».
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01
-
08:04
-
05:43
-
00:36
- 2 мая 2021
-
23:50
-
22:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам