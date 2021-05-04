Тренер Исмаилова посоветовал Магомеду взять пример с Нурмагомедова

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, посоветовал подопечному взять пример с чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Реванш Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым состоится 1 октября. У Исмаилова с Минеевым существует конфликт, как было в случае противостояния Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

«Мы знаем предысторию и конфликтную ситуацию, поэтому тяжело будет настроиться на поединок с оппонентом именно как спортсменом. Ты будешь видеть в нём личные вещи.

В этом случае не помешал бы опыт Хабиба Нурмагомедова. Если Магомед общается с ним… Ведь Конор Макгрегор что только не говорил Хабибу, но он вышел и сделал своё дело. Над этим надо работать», — цитирует Рамазана Исмаилова «Р-Спорт».