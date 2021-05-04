Хёрб Дин прокомментировал решение судей по бою Ян — Стерлинг

Один из самых авторитетных рефери в мире ММА Хёрб Дин прокомментировал решение судей по поединку Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. По словам специалиста, те выбрали не лучший способ для завершения чемпионской схватки.

«Правила написаны таким образом, что частично они являются интерпретацией человека, но есть и такие моменты, которые обязательны к выполнению. Мне кажется, что рефери необходимо предоставить больше инструментария, потому как каждая ситуация далека от того, где всё явно чёрное или белое. Каждый раз попадая в октагон, вы иначе оцениваете ту или иную ситуацию.

Трудно сделать эти правила простыми и ожидать, что все они уместятся в прописанные рамки. Так что рефери нужно предоставить больше выбора. Что касается конкретно случая по бою Ян — Стерлинг, полагаю, был выбран не лучший способ для завершения титульного поединка», — приводит слова Дина BJ Penn.

Напомним, в ходе поединка со Стерлингом Пётр Ян вёл по очкам, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар. В результате россиянина дисквалифицировали, а чемпионский титул отдали Стерлингу.