Чимаев показал тренировку ударной работы на лапах

Боец UFC Хамзат Чимаев продолжает набирать форму после продолжительного простоя и перенесённого коронавируса. На этот раз спортсмен в «сторис» на своей странице в «Инстаграме» показал яркий эпизод тренировки ударной техники на лапах.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, по итогам 2020 года Чимаев был признан открытием года. За 66 дней он провёл в лиге три поединка, одержав во всех досрочные победы. При этом Хамзат за три схватки пропустил только два удара. В декабре 2020 года его поединок с Леоном Эдвардсом должен был возглавить турнир UFC, но британец тогда заболел. В марте схватка была отменена окончательно, после того как Чимаев столкнулся с серьёзными последствиями коронавируса.
Ожидается, что Хамзат вернётся в клетку в августе. Его соперником может стать Нил Мэгни.
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