Евлоев встретится с обидчиком Тухугова в андеркарде у Адесаньи

Боец UFC Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок 12 июня на турнире UFC 263. Его соперником станет Хаким Даводу, сообщает пресс-служба UFC Russia в «Инстаграме».

Евлоев на данный момент занимает 14-е место в рейтинге UFC в полулёгком весе. Последний раз Мовсар бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года, тогда он победил Ника Ленца. Всего в UFC Евлоев бился четыре раза и неизменно побеждал.

Что касается Даводу, он занимает 15-е место в рейтинге UFC. Предыдущий раз Хаким появлялся в октагоне в сентябре 2020 года, тогда раздельным решением судей он победил Зубайру Тухугова. Всего в UFC на его счету пять побед и одно поражение.

Напомним, в главном событии турнира UFC 263 встретятся Исраэль Адесанья и Марвин Веттори.