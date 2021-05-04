Евлоев встретится с обидчиком Тухугова в андеркарде у Адесаньи
Боец UFC Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок 12 июня на турнире UFC 263. Его соперником станет Хаким Даводу, сообщает пресс-служба UFC Russia в «Инстаграме».
Евлоев на данный момент занимает 14-е место в рейтинге UFC в полулёгком весе. Последний раз Мовсар бился на турнире UFC 257 в январе 2021 года, тогда он победил Ника Ленца. Всего в UFC Евлоев бился четыре раза и неизменно побеждал.
Что касается Даводу, он занимает 15-е место в рейтинге UFC. Предыдущий раз Хаким появлялся в октагоне в сентябре 2020 года, тогда раздельным решением судей он победил Зубайру Тухугова. Всего в UFC на его счету пять побед и одно поражение.
Напомним, в главном событии турнира UFC 263 встретятся Исраэль Адесанья и Марвин Веттори.
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
21:30
-
20:33
-
19:33
-
18:36
-
17:50
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам