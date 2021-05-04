Лобов рассказал, как по его вине у Макгрегора сорвался титульный бой

Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал о спаррингах со своим другом, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, однажды он нанёс Конору травму, которая привела к отмене боя знаменитого ирландца.

«Выхватывал ли от меня Конор хоть иногда на тренировках? Бывало. Иногда у меня тоже моменты получались. Даже Конор сам об этом рассказывал. Зуб ему выбивал, один раз сломал ему лицевую кость. Это было перед титульным боем. Он должен был защищать пояс в 66 кг, и получил перелом лицевой кости на спарринге.

Бой отменили. И пока он восстанавливался, ему предложили драться на одну весовую категорию выше. Вот так Конор в итоге и стал чемпионом в двух весовых категориях", — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».