Лобов рассказал, как по его вине у Макгрегора сорвался титульный бой

Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал о спаррингах со своим другом, экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, однажды он нанёс Конору травму, которая привела к отмене боя знаменитого ирландца.
«Выхватывал ли от меня Конор хоть иногда на тренировках? Бывало. Иногда у меня тоже моменты получались. Даже Конор сам об этом рассказывал. Зуб ему выбивал, один раз сломал ему лицевую кость. Это было перед титульным боем. Он должен был защищать пояс в 66 кг, и получил перелом лицевой кости на спарринге.
Бой отменили. И пока он восстанавливался, ему предложили драться на одну весовую категорию выше. Вот так Конор в итоге и стал чемпионом в двух весовых категориях", — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».
- 4 мая 2021
-
21:30
-
20:33
-
19:33
-
18:36
-
17:50
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:03
-
09:30
-
09:01