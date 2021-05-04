Отец Сондерса заявил, что бой с Саулем Альваресом сорвался. Они должны были драться 8 мая

Том Сондерс, отец чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса, заявил, что поединок его сына с чемпионом мира по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом сорвался. По словам Сондерса-старшего, всё дело в размерах ринга. Изначально Сондерс хотел биться на ринге размером в 24 фута, в то время как Сауль требовал 18-футовый ринг.

В итоге стороны сошлись на размере в 22 фута, но в последний момент Сауль стал настаивать на размере в 20 футов, что оказалось неприемлемым для британца, сообщает Boxingnews24.

Если за следующие несколько дней стороны не придут к соглашению, велика вероятность, что с Саулем Альваресом встретится Джон Райдер.

Отметим, что за бой с мексиканцем Сондерс должен получить рекордный в своей карьере гонорар. По слухам, он может заработать $ 7 млн.