«Хабиб вернулся с толпой». Лобов рассказал, как начался конфликт с Нурмагомедовым

Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, с чего начался его конфликт с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и членами его команды

«Что получилось с Хабибом? Он тогда с Конором довольно-таки в хороших отношениях был. Дружили, фоткались. А потом, то ли по совету менеджера, то ли ещё почему-то Хабиб начал делать треш-ток, хотя сам говорил, что для него это не подходит. Начал называть Конора «чикен». Для меня Конор друг, я знал, что он никогда не снимался с боёв, выходил драться с травмами, с повреждёнными связками. Я думал, что как это так, у Хабиба срывались бои, он не выходил на бои, как он может так говорить о Макгрегоре?

Я негодовал. В одном из интервью меня об этом спросили, я ответил жёстко, я не мог промолчать, кто бы я был после этого. После этого интервью прошло много времени. Мы пересеклись с Хабибом на турнире в Нью-Йорке. Он сначала подошёл ко мне один, начал мне что-то предъявлять по этому поводу. Я ему объяснил, просто спросил, ответил бы он что-то, если бы кто-то назвал его брата петухом, чикеном и так далее? Он понял, что он бы тоже ответил. Нурмагомедов развернулся и ушёл. Но буквально через минуту Хабиб вернулся с толпой. Дальше всё развернулось как развернулось», — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».