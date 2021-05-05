Монсон потерял деньги, вложившись в недвижимость в Сочи. Компания-застройщик обанкротилась

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон, являющийся депутатом Совета Красногорска, потерял деньги на вложениях в недвижимость, сообщает телеграм-канал «Плохие новости».
По имеющийся информации, Монсон вложился в жилой комплекс «Горизонт», который строился в Сочи. Однако компания-застройщик объявила о банкротстве, в связи с чем Монсон ключей от новой квартиры так и не получил. В итоге Джефф решил попробовать исправить ситуацию, прибыв на собрание дольщиков.
Напомним, Монсон ещё несколько лет назад связал свою жизнь с Россией. В 2018 году ему было официально предоставлено гражданство страны. Кроме того, он является гражданином частично признанной республики Абхазия. Джефф также известен поездками на неконтролируемую Украиной часть Донбасса.
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