Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры

38-летний бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный тест на допинг.
«Слава Богу, всё позади и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», — гласит пост Ковалёва в «Инстаграме».
В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).
Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.
- 5 мая 2021
-
06:48
-
00:40
-
00:32
- 4 мая 2021
-
23:24
-
22:38
-
21:30
-
20:33
-
19:33
-
18:36
-
17:50
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
-
14:01
-
13:00