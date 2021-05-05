Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры

38-летний бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв объявил о возобновлении карьеры после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный тест на допинг.

«Слава Богу, всё позади и я возвращаюсь к своей боксерской карьере», — гласит пост Ковалёва в «Инстаграме».

В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).



Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.