Яна Куницкая анонсировала бой c Ирен Алданой, занимающей 4-е место в рейтинге UFC

31-летняя российская представительница UFC Яна Куницкая, выступающая в легчайшей весовой категории, анонсировала бой с 33-летней представительницей Мексики Ирен Алданой, которая занимает 4-е место в рейтинге женского легчайшего веса.
«10 июля. #ufc264», — гласит пост Куницкой в «Инстаграме», с опубликованным фото Алданы.
Напомним, что главным событием турнира UFC 264 станет третий бой Конора Макгрегора с Дастином Порье. В соглавном бою бразилец Гилберт Бёрнс сразится с американцем Стивеном Томпсоном.
31-летняя Куницкая выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На её счету 20 поединков в MMA, в которых она одержала 14 побед и потерпела пять поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. Свой последний бой она провела в феврале на турнире UFC Fight Night 185, победив Кетлин Виейру из Бразилии единогласным решением судей.
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