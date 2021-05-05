Сен-Пьер объяснил, почему так и не сразился с Нурмагомедовым, и раскрыл план на бой
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, почему его поединок с бывшим обладателем пояса в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым так и не удалось организовать.
«Я хотел, чтобы этот поединок состоялся. Хабиб этого хотел. Но в UFC этого не хотели.
В UFC ясно дали понять, что у них тогда были другие планы на Хабиба. И это имело смысл с точки зрения бизнеса», — приводит слова Сен-Пьера издание Sportskeeda.
Также канадский спортсмен рассказал, как стал бы действовать в поединке с Нурмагомедовым.
«Хабиб очень хорош возле сетки. Я придерживался бы плана. Мне надо было бы сразу же занять центр октагона и использовать всякие обманные манёвры и финты», — добавил Жорж Сен-Пьер.
Рекомендуем вам
- 5 мая 2021
-
09:01
-
06:57
-
06:48
-
00:40
-
00:32
- 4 мая 2021
-
23:24
-
22:38
-
21:30
-
20:33
-
19:33
-
18:36
-
17:50
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
14:01
-
13:02
-
12:37
-
12:04
-
11:01
-
10:00
-
09:08
-
08:14
-
07:32
- 3 мая 2021
-
22:58
-
21:41
-
20:56
-
19:56
-
18:26
-
17:31
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
15:01
-
14:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам