Сен-Пьер объяснил, почему так и не сразился с Нурмагомедовым, и раскрыл план на бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, почему его поединок с бывшим обладателем пояса в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым так и не удалось организовать.

«Я хотел, чтобы этот поединок состоялся. Хабиб этого хотел. Но в UFC этого не хотели.

В UFC ясно дали понять, что у них тогда были другие планы на Хабиба. И это имело смысл с точки зрения бизнеса», — приводит слова Сен-Пьера издание Sportskeeda.

Также канадский спортсмен рассказал, как стал бы действовать в поединке с Нурмагомедовым.

«Хабиб очень хорош возле сетки. Я придерживался бы плана. Мне надо было бы сразу же занять центр октагона и использовать всякие обманные манёвры и финты», — добавил Жорж Сен-Пьер.