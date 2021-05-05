В Bellator уволили 15 бойцов

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Руководство Bellator приняло решение расстаться с 15 бойцами, сообщает MMAJunkie. Из ростера лиги отчислены Янник Бахати, Мэнди Бом, Джастин Бёрлинсон, Клаудио Конти, Рубен Крофорд, Зак Фримен, Уилл Флёри, Константин Гнусариев, Малин Херманссон, Джейд Джоранд, Эй Джей Мэттьюс, Карл Мор, Пьетро Пенини, Джорджо Пьетрини и Бобби Волкер.

В ночь с 7 на 8 мая мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 258. В главном событии вечера встретятся Хуан Арчулета и Серджио Петтис. Также в основном карде сразятся Жозе Аугусто и Энтони Джонсон, участники четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.

Напомним, в главном бою Bellator 257 28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, обладатель пояса в полутяжёлом весе, одержал победу над американцем Филом Дэвисом единогласным решением судей.