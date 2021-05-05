Сауль Альварес отреагировал на слова отца Сондерса о срыве боя

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес прокомментировал слова Тома Сондерса, отца чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса. Ранее Сондерс-старший заявил, что поединок его сына с Альваресом сорвался из-за неподходящих размеров ринга.

«Меня не волнуют размеры ринга. Я собираюсь лишь выйти и сделать свою работу.

Это не единственное оправдание, которое у него есть. У него их куча. Бой состоится», — приводятся слова Альвареса в «инстаграме» DAZN.

Отметим, что за бой с мексиканцем Сондерс должен получить рекордный в своей карьере гонорар. По слухам, он может заработать $ 7 млн. Если бой всё же сорвётся, велика вероятность, что с Саулем Альваресом встретится Джон Райдер.

