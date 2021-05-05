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Девушка — боец MMA Валери Лореда показала новые фото в откровенном наряде

Девушка — боец MMA Валери Лореда показала новые фото в откровенном наряде
Бокс/ММА / Bellator 0
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Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, выложила в «Инстаграме» четыре новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный наряд, позирует перед камерой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валери Лореды.

22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа 2020 года, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.

Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

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