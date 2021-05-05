Президент UFC решил закрыть женский полулёгкий дивизион
Президент UFC Дана Уайт решил закрыть женский полулёгкий дивизион. Об этом рассказала чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес.
«Дана хочет закрыть эту весовую категорию. Но мне, пока я чемпионка, хочется, чтобы он был открытым.
Считаю, проблема полулёгкого дивизиона — нехватка талантов. Мне сложно найти талантливых спортсменок в этой категории. Возможно, я ошибаюсь, но мы видим, что девушки, которые дрались с Крис (Сайборг, которая в настоящее время выступает в Bellator. — Прим. «Чемпионата»), чего-то не хватает. Я не говорю, что они плохие спортсменки, но им необходимо работать над собой», — приводит слова Нуньес Fight Sports TV.
На счету 32-летней Нуньес 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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