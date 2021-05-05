Bellator предложил Харитонову провести бой с Конго

Российский боец ММА Сергей Харитонов может в ближайшее время провести очередной бой в промоушене Bellator. Ветерану ММА предложили провести поединок с французом Чейком Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на членов команды российского спортсмена.

45-летний Конго занимает второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator. За карьеру он провёл 44 боя в ММА, одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, два боя завершились ничьими, а один был признан несостоявшимся.

40-летний Харитонов в 42 боях в ММА одержал 32 победы, потерпел восемь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися. Последний бой Харитонов провёл в ноябре 2020 года, тогда он нокаутировал британца Оли Томпсона.

Харитонов в последнее время восстанавливался после травм, полученных в результате драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.