Шлеменко оказался легче Сантоса на взвешивании перед боем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался легче бразильца Марсио Сантоса на церемонии взвешивания перед поединком. Результат Шлеменко составил 84,2 кг, Сантос показал на весах 84,4 кг.

Бой Шлеменко — Сантос состоится на турнире AMC Fight Nights Global 101 во Владивостоке завтра, 7 мая. Российский спортсмен последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. На счету Александра 59 побед и 13 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Что касается Сантоса, то бразилец последний раз бился в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он досрочно проиграл Давиду Бархударяну. Всего в послужном списке Сантоса 15 побед и пять поражений.

