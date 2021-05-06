Тим Цзю анонсировал ближайший бой с Майклом Зерафой

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тим в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал информацию о ближайшем бое.

Тим Цзю 7 июля сразится с представителем Австралии Майклом Зерафой. Поединок пройдёт в «Ньюкасл Интертеймент Центр» (Австралия). Ранее сообщалось, что за бой с Зерафой Цзю предлагают $ 1 млн в качестве гонорара.

Также промоутер Зерафы Брайан Амартуда заявлял, что Цзю избегает поединка. По его словам, если Цзю считает, что достоин сражаться за звание чемпиона мира, то сначала должен встретиться с лучшими в Австралии.

Цзю-младший провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). Напомним, 31 марта Тим Цзю победил нокаутом ирландского боксера Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).