Нурмагомедов показал фото на улице в маске. Усман отреагировал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на улице. На снимке Нурмагомедов изображён с маской на лице, рядом с ним идут его менеджер Али Абдель-Азиз (в центре) и двоюродный брат Умар Нурмагомедов (слева), выступающий в UFC.
«Есть моменты в жизни, которые мы иногда пропускаем, хотя сами их и проживаем, пропускаем — имеется в виду не обращаем внимание», — подписал он фото.
На пост отреагировал действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.
«Команда!» — написал он в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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