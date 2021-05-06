Джон Маккарти дал прогноз на бой Блахович — Прохазка

Бывший судья UFC Джон Маккарти о возможном поединке с участием обладателя пояса в полутяжёлом весе Яна Блаховича и претендента Иржи Прохазки. Ранее Блахович вызвал Прохазку на бой, после того как тот нокаутировал Доминика Рейеса в минувшие выходные.
«У Блаховича есть нокаутирующая мощь. Он в состоянии нокаутировать Прохазку. В партере их силы примерно равны, но Иржи отменно прессингует. Возникает вопрос: как Ян с этим справится? Ян сам любит прессинговать людей, но я не думаю, что тут он будет ведущей стороной.
Не исключено, что они оба встанут в центре и будут вести бой на встречных курсах. Но мне кажется, что Ян не выдержит прессинга Иржи, из-за чего ему придётся работать вторым номером. Ему придётся противостоять Прохазке, работая в непривычной манере», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.
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