Макгрегор — о бое с Порье: мы просчитали этих клоунов! Вы разбудили зверя, молитесь
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.
«10 июля я без проблем сделаю это. Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся.
Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьёзные силы. Молитесь», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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