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Чарло предложил Головкину объединительный бой

Чарло предложил Головкину объединительный бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло предложил бой обладателю поясов IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину.

«Моя команда обращалась к таким парням, как Головкин, Канело (Сауль Альварес. — Прим. «Чемпионата») и Андраде, то есть ко всем, у кого есть титул в 160 фунтах. Бой с Головкиным? Да, это поединок, которого я действительно хочу. И да, его можно устроить. Это вопрос времени.

Я буду драться (с Головкиным. — Прим. «Чемпионата») на большом ринге, если они хотят драться на большом ринге. Я буду сражаться в их городе, если они хотят сражаться в своём городе. Я не выбираю бои, я не менеджер», — рассказал Чарло в интервью YouTube-каналу Premier Boxing Champions.

На счету Чарло 31 победа в 31 бою в профессиональном боксе, у Головкина 41 победа, одно поражение и одна ничья.

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