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Лобов — о том, сколько заработает за бой с Беринчиком: вам лучше не знать, спать не будете

Лобов — о том, сколько заработает за бой с Беринчиком: вам лучше не знать, спать не будете
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, сколько заработает за бой на голых кулаках с серебряным призёром Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком.

«Вам лучше не знать, спать не будете. Очень много. Хочется танцевать. Если бы вам столько платили, вам бы тоже хотелось. Заработаю ли больше него? Тут по росту. Дорастёт до меня, тогда будет получать, как я», — сказал Лобов в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Помимо этого, Лобов ответил на вопрос, насколько серьёзно относится к бою: «Любой бой для меня — серьёзный. Я тот человек, который ни разу в жизни в боях не сдавался. Если посмотреть мои бои в MMA, да, меня два раза душили, мне ломали руку, но ни один боец не может сказать, что он заставил меня сдаться. Я иду всегда только вперёд до самой победы, до последней капли крови. Здесь будет точно так же. Если мне противостоят бойцы намного крупнее, они могут выдержать напор. Беринчику это будет сделать очень сложно, он очень маленький».

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