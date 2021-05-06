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Арчулета и Петтис сделали вес перед боем на Bellator 258

Состоялось взвешивание перед турниром Bellator 258, который состоится 7 мая в в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), сообщает MMA Junkie.

В главном событии вечера встретятся Хуан Арчулета и Серджио Петтис. Арчулета оказался чуть тяжелее соперника и показал на весах 61,2 кг. Вес Петтиса составил 61,1 кг.

Участник со-главного поединка Энтони Джонсон показал на весах 93 кг, его соперник Жозе Агусто — 92,8 кг. Победитель этого боя встретится с россиянином Вадимом Немковым.

Полный кард Bellator 258

Основной кард



Хуан Арчулета — Серджио Петтис

Жозе Агусто — Энтони Джонсон

Патрики Фрейре — Питер Куилли

Майкл Пейдж — Дерек Андерсон

Предварительный кард



Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин

Джош Хилл — Рауфон Стотс

Омар Хуссейн — Логан Сторли

Вебер Алмейда — Джонни Сото

Джонни Кэмпбелл — Генри Корралес

Джонни Эблин — Даниэль Мадрид

Эрик Перес — Блейн Шатт

Патрик Микс — Альберт Моралес

Брюс Логан – Алан Омер