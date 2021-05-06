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Арчулета и Петтис сделали вес перед боем на Bellator 258

Арчулета и Петтис сделали вес перед боем на Bellator 258
Бокс/ММА / Bellator 0
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Состоялось взвешивание перед турниром Bellator 258, который состоится 7 мая в в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), сообщает MMA Junkie.

В главном событии вечера встретятся Хуан Арчулета и Серджио Петтис. Арчулета оказался чуть тяжелее соперника и показал на весах 61,2 кг. Вес Петтиса составил 61,1 кг.

Участник со-главного поединка Энтони Джонсон показал на весах 93 кг, его соперник Жозе Агусто — 92,8 кг. Победитель этого боя встретится с россиянином Вадимом Немковым.

Полный кард Bellator 258

Основной кард

Хуан Арчулета — Серджио Петтис
Жозе Агусто — Энтони Джонсон
Патрики Фрейре — Питер Куилли
Майкл Пейдж — Дерек Андерсон
Предварительный кард

Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин
Джош Хилл — Рауфон Стотс
Омар Хуссейн — Логан Сторли
Вебер Алмейда — Джонни Сото
Джонни Кэмпбелл — Генри Корралес
Джонни Эблин — Даниэль Мадрид
Эрик Перес — Блейн Шатт
Патрик Микс — Альберт Моралес
Брюс Логан – Алан Омер

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