Сауль Альварес назвал свою версию топ-3 рейтинга лучших боксёров мира

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, кого считает лучшими боксёрами мира вне зависимости от весовой категории. По его словам, назвать безусловного лидера рейтинга P4P очень непросто.

«Моя версия топ-3 рейтинга Pound-for-Pound? Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес, Наоя Иноуэ. Выбрать кого-то одного очень сложно. Мне также нравится наблюдать за Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в предстоящие выходные Сауль Альварес проведёт объединительный поединок во втором среднем весе. На арене в Арлингтоне (штат Техас, США) мексиканец померится силами с обладателем титула по версии WBO Билли Джо Сондерсом.