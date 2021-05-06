Лобов: никогда в жизни не брал деньги с Макгрегора
Бывший боец UFC Артём Лобов рассказал, что никогда не брал деньги с бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора за совместные спарринги.
«Я с Конора никогда в жизни деньги не брал. Он для меня друг, брат. Мы всю жизнь тренируемся, помогаем друг другу. Он много раз предлагал мне деньги, причём очень серьёзные суммы, но я никогда не принимал их, потому что для меня это моя семья, а с семьи я деньги не беру.
Даже раньше, когда у меня вообще не было денег, когда я перебивался с копейки на копейку, деньги я не принимал. Это дело принципа», — рассказал Лобов в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».
Напомним, Артём Лобов является уроженцем Нижнего Новгорода, но выступает под флагом Ирландии.
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