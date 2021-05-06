Стал известен кард турнира, в котором подерутся Мейвезер и блогер Логан Пол

6 июня бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведёт выставочный поединок с YouTube-блогером Логаном Полом. Теперь же стал известен и кард соответствующего шоу. В со-главном бою вечера подерётся временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Жан Паскаль. Его соперником станет другой ветеран профессионального ринга, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек. В прошлом соперники уже встречались. В 2019 году Жан победил раздельным решением судей.
Кроме того, в андеркарде у Мейвезера выступит бывший чемпион мира в первом среднем весе Джарет Хёрд, его соперником станет Луис Ариас. На турнире в профессиональном боксе также дебютирует бывший игрок в американский футбол Чед Джонсон, его соперник пока не определён, сообщает BoxingScene.
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