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Украинка Колесник уступила американке Гуардадо единогласным решением судей на PFL 3

Украинка Колесник уступила американке Гуардадо единогласным решением судей на PFL 3
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит третий турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 3.

В предварительном карде состоялся бой между 30-летней украинкой Алёной Колесник и 29-летней Тейлор Гуардадо из США. Поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей американской спортсменки — 29-27, 30-26, 30-26.

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Для Колесник это поражение стало третьим в карьере ММА при пяти победах.

Напомним, что в главном событии вечера состоится громкое возвращение легендарного ветерана ММА Фабрисиу Вердума. В дебютном поединке в промоушене его соперником станет малоизвестный бразилец Ренан Феррейра с рекордом 6-2.

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