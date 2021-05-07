Украинка Колесник уступила американке Гуардадо единогласным решением судей на PFL 3

В ночь с 6 на 7 мая по московскому времени в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит третий турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 3.



В предварительном карде состоялся бой между 30-летней украинкой Алёной Колесник и 29-летней Тейлор Гуардадо из США. Поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей американской спортсменки — 29-27, 30-26, 30-26.

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Для Колесник это поражение стало третьим в карьере ММА при пяти победах.



Напомним, что в главном событии вечера состоится громкое возвращение легендарного ветерана ММА Фабрисиу Вердума. В дебютном поединке в промоушене его соперником станет малоизвестный бразилец Ренан Феррейра с рекордом 6-2.