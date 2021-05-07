Макгрегор отреагировал на потасовку Мейвезера и Логана Пола

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал потасовку, которая случилась в ходе встречи экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола. Бой Мейвезер — Пол состоится 6 июня.
«Эй, Леонард Эллерби (глава промоутерской компании Мейвезера. — Прим. «Чемпионата»), что такое происходит с Флойдом? Тот парень свернулся калачиком, вообще не сопротивлялся, а Флойд бегал вокруг него, изображая крутого парня.
Парень на самом деле спас ситуацию, в которой оказался Флойд. Он должен поблагодарить его. Стыдно!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».
Напомним, что брат Логана Пола Джейк не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.
- 7 мая 2021
-
09:00
-
07:27
-
03:42
-
03:29
-
03:01
-
00:51
-
00:34
- 6 мая 2021
-
23:17
-
22:51
-
21:24
-
20:19
-
18:12
-
16:42
-
16:03
-
15:06
-
14:34
-
14:01
-
13:32
-
13:04
-
12:01
-
11:40
-
11:01
-
10:00
-
09:24
-
07:49
-
07:24
- 5 мая 2021
-
23:51
-
20:29
-
18:59
-
18:27
-
18:17
-
17:45
-
16:11
-
15:01
-
14:30