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Макгрегор отреагировал на потасовку Мейвезера и Логана Пола

Макгрегор отреагировал на потасовку Мейвезера и Логана Пола
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал потасовку, которая случилась в ходе встречи экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола. Бой Мейвезер — Пол состоится 6 июня.

«Эй, Леонард Эллерби (глава промоутерской компании Мейвезера. — Прим. «Чемпионата»), что такое происходит с Флойдом? Тот парень свернулся калачиком, вообще не сопротивлялся, а Флойд бегал вокруг него, изображая крутого парня.

Парень на самом деле спас ситуацию, в которой оказался Флойд. Он должен поблагодарить его. Стыдно!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

Мейвезер и Пол устроили потасовку. Логан сорвал с Флойда бейсболку

Напомним, что брат Логана Пола Джейк не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.

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