Джейк Пол сделал татуировку с бейсболкой, которую сорвал с Мейвезера. Фото, видео

Боец смешанных единоборств и видеоблогер Джейк Пол опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото и видео, на которых можно посмотреть его новую татуировку. Пол сделал татуировку с изображением бейсболки, которую он сорвал с бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера во время потасовки.
Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Джейка Пола.
Бой Мейвезера с Логаном Полом, братом Джейка, состоится 6 июня. На встрече Джейк, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Джейк продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».
Напомним, что Джейк Пол не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.
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