Магомед Исмаилов прокомментировал спорную победу 13-летнего сына Рамзана Кадырова

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал спорную победу 13-летнего Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, на турнире по боксу.

Напомним, в апреле Кадыров-младший и его соперник Аслан Биттиров провели бой, приступив во втором раунде к мощному обмену ударами. Рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Биттирова выбросили белое полотенце и Кадырову присудили спорную победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.

«Во-первых, это неправильная остановка. Это вопрос к рефери и к углу (Биттирова. — Прим. «Чемпионата»). Исключительно.

Я натыкался на комментарии. Мне не по себе, когда кто-то Адама ругает. Этот парень-то ни при чём. Аслан тоже ни при чём, они оба поднялись на ринг драться.

Купленный ли это был бой? Мы можем лишь гадать об этом. Такое впечатление, что угол Аслана выбросил полотенце от страха. А рассуждать о том, купленным ли был бой, — это не моя тема. Если бы я видел факт передачи денег, то другое дело, но это не так», — сказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец».