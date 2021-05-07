Малиньяджи заявил, что судьи могут отдать победу Альваресу над Сондерсом из-за денег

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи предположил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес будет пользоваться благосклонностью судей в поединке с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, поскольку его победа выгоднее с финансовой точки зрения. Бой Альварес — Сондерс состоится в ближайшие выходные.

«Не думаю, что Канело может проиграть решением судей. Деньги решают всё.

Это одна из проблем бокса. В первую очередь это бизнес, а потом уже спорт. Если парень, который определяет бизнес, должен получить решение судей — он его получит. Жаль, что так происходит, поскольку вообще-то Канело — топовый боец», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.