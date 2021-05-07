Малиньяджи заявил, что судьи могут отдать победу Альваресу над Сондерсом из-за денег

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи предположил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес будет пользоваться благосклонностью судей в поединке с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, поскольку его победа выгоднее с финансовой точки зрения. Бой Альварес — Сондерс состоится в ближайшие выходные.
«Не думаю, что Канело может проиграть решением судей. Деньги решают всё.
Это одна из проблем бокса. В первую очередь это бизнес, а потом уже спорт. Если парень, который определяет бизнес, должен получить решение судей — он его получит. Жаль, что так происходит, поскольку вообще-то Канело — топовый боец», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.
- 7 мая 2021
-
13:01
-
12:30
-
12:00
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
07:27
-
03:42
-
03:29
-
03:01
-
00:51
-
00:34
- 6 мая 2021
-
23:17
-
22:51
-
21:24
-
20:19
-
18:12
-
16:42
-
16:03
-
15:06
-
14:34
-
14:01
-
13:32
-
13:04
-
12:01
-
11:40
-
11:01
-
10:00
-
09:24
-
07:49
-
07:24
- 5 мая 2021
-
23:51
-
20:29
-
18:59
-
18:27