Видео: украинец Усик тренируется и танцует под песню российского певца

В «инстаграме» бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки украинского спортсмена. На видео Усик сперва проводит так называемый бой с тенью, а затем танцует под песню «Бестия» в исполнении российского певца Ильи Огурцова.

«Я не буду горевать, я буду танцевать», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Усика.

Подписчики предположили, что Усик готовится к поединку с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Вот что написали они в комментариях:

«Бой с тенью, которая явно выше Усика! По-любому готовится к Джошуа».

«Он прибьёт Энтони».

«Кто-то высокий будет получать в бубен».