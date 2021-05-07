Видео: украинец Усик тренируется и танцует под песню российского певца
В «инстаграме» бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки украинского спортсмена. На видео Усик сперва проводит так называемый бой с тенью, а затем танцует под песню «Бестия» в исполнении российского певца Ильи Огурцова.
«Я не буду горевать, я буду танцевать», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Усика.
Подписчики предположили, что Усик готовится к поединку с чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Вот что написали они в комментариях:
«Бой с тенью, которая явно выше Усика! По-любому готовится к Джошуа».
«Он прибьёт Энтони».
«Кто-то высокий будет получать в бубен».
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