Исмаилов не исключил помощи Джигану перед его боем с А. Емельяненко и дал ему совет

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что поможет подготовиться рэперу Джигану к поединку с бойцом MMA Александром Емельяненко. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о проведении поединка, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

По словам Исмаилова, Джигану следует серьёзно подготовиться к бою с Емельяненко и «хорошенько поработать».

«Джигану нужно готовиться по-серьёзному. Потому что Саша опасен в стойке. Джиган имеет понимание, как бить, но у Саши это всё же в крови. Достаточно плотные пушки у него.

Джигану нужно хорошенько поработать. Всё зависит от того, как он подойдёт к бою. Кого хочешь можно подготовить, если дать срок. Возможно, мы поможем Джигану в подготовке», — сказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец».