Шлеменко прокомментировал победу над Сантосом

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Шлеменко победил соперника единогласным решением судей.

«Впервые случается такое, чтобы передо мной выступили пять моих бойцов. У меня силы остались, но эмоционально немного подустал. Но я не видел ещё, чтобы тренер выставлял пять своих бойцов перед собой, а потом хладнокровно побеждал.

Хочу попросить прощения у многих, что не получилось «финишировать». Это было тяжело сделать. Соперник был как камень, хотя я по нему хорошо попадал.

Не хочу больше такого опыта, чтобы мои бойцы выступали перед моим боем. Это тяжело психологически, как будто ты уже подрался. А удары Сантоса не были мощными. Чувствовалась его подготовка в Дагестане, потому что он сделал вес. Думаю, он сейчас находится в своей лучшей форме», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».