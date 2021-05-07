Шлеменко — хейтерам: не ваш день

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал свою победу в бою Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101. Попутно он обратился к недоброжелателям, отметив, что это был «не их день».

«Ребята, всем привет. Вот и закончился мой 74-й бой в профессионалах. Закончился победой. Считаю, очень грамотной и уверенной победой. Спасибо всем, кто поддерживает меня на этом пути. Ну а тем, кто желал мне поражения, это был не ваш день, ребята. Они всегда будут не вашими. Сразу хочу сказать, приятно, что у нас два кубка. Мы показали стопроцентный результат, пять побед в сложнейших условиях.

Я эмоционально опустошён. Марсио был готов отлично. Дагестанцы молодцы, хорошо его подготовили. Было видно, что для него это самый важный бой в жизни. Он выстоял, вытерпел, но пропускал серьёзные удары. Мы с ним показали хороший бой. Два кубка наши. Верьте в себя», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на странице бойца в «Инстаграме».