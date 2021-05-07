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Полный кард и промо турнира Bellator 258

Полный кард и промо турнира Bellator 258
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. В его главном событии встретятся чемпион лиги в легчайшем весе Хуан Арчулета и Серхио Петтис. В со-главном событии шоу пройдёт поединок четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, в котором силами померятся Энтони Джонсон и Хосе Аугусто.

Ниже представлен полный кард турнира, а также промо к шоу Bellator 258.

Bellator 258

Основной кард:

Хуан Арчулета — Серхио Петтис
Энтони Джонсон — Хосе Аугусто
Патрики Фрейре — Питер Куилли
Майкл Пейдж — Дерек Андерсон

Предварительный кард:

Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин
Джош Хилл — Рауфен Стотс
Пэтчи Микс — Альберт Моралес
Логан Сторли — Омар Хуссейн
Джонни Эблен — Даниэль Мадрид
Хенри Кораллес — Джонни Кэмпбелл
Вебер Алмейда — Джонни Сото
Эрик Перес — Блейн Шатт.

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