Полный кард и промо турнира Bellator 258

В ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 258. В его главном событии встретятся чемпион лиги в легчайшем весе Хуан Арчулета и Серхио Петтис. В со-главном событии шоу пройдёт поединок четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, в котором силами померятся Энтони Джонсон и Хосе Аугусто.

Ниже представлен полный кард турнира, а также промо к шоу Bellator 258.

Bellator 258

Основной кард:

Хуан Арчулета — Серхио Петтис

Энтони Джонсон — Хосе Аугусто

Патрики Фрейре — Питер Куилли

Майкл Пейдж — Дерек Андерсон

Предварительный кард:

Рафаэль Карвальо — Лоренц Ларкин

Джош Хилл — Рауфен Стотс

Пэтчи Микс — Альберт Моралес

Логан Сторли — Омар Хуссейн

Джонни Эблен — Даниэль Мадрид

Хенри Кораллес — Джонни Кэмпбелл

Вебер Алмейда — Джонни Сото

Эрик Перес — Блейн Шатт.