В UFC официально подтвердили бой Блаховича с Тейшейрой

Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» официально подтвердила проведение титульного поединка в полутяжёлом весе между обладателем титула Яном Блаховичем и официальным претендентом на пояс Гловером Тейшейрой. Схватка состоится 4 сентября на турнире UFC 266.

Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту титула. В марте 2021 года он единогласным решением судей победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Что касается Тейшейры, он в минувшей схватке досрочно победил экс-претендента на титул Тиаго Сантоса. То была пятая кряду победа для Гловера.