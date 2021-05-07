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В UFC официально подтвердили бой Блаховича с Тейшейрой

В UFC официально подтвердили бой Блаховича с Тейшейрой
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на странице организации в «Инстаграме» официально подтвердила проведение титульного поединка в полутяжёлом весе между обладателем титула Яном Блаховичем и официальным претендентом на пояс Гловером Тейшейрой. Схватка состоится 4 сентября на турнире UFC 266.

Соответствующий пост доступен на странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, Блахович с момента завоевания титула провёл лишь одну защиту титула. В марте 2021 года он единогласным решением судей победил чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесанью, который пытался стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Что касается Тейшейры, он в минувшей схватке досрочно победил экс-претендента на титул Тиаго Сантоса. То была пятая кряду победа для Гловера.

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