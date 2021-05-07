Серроне сделал вес перед турниром UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26. В его главном событии встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке силами померятся Дональд Серроне и Алекс Мороно. В преддверии шоу все его участники провели официальную церемонию взвешивания. По её итогам два бойца провалили взвешивание.

Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.

UFC Вегас 26. Взвешивание

Основной кард

Марина Родригес (125,5 фунта) — Мишель Уотерсон (125 фунтов)

Дональд Серроне (170) — Алекс Мороно (170,5)

Нил Мэгни (170,5) — Джофф Нил (171)

Морис Грин (237) — Маркос Рожерио да Лима (264,5)

Диего Феррейра (160,5) — Грегор Гиллеспи (156)

Анджела Хилл (116) — Аманда Рибас (115,5).