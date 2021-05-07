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Герман Титов назвал потенциального соперника Тима Цзю

Герман Титов назвал потенциального соперника Тима Цзю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о грядущем поединке Магомеда Курбанова с Лиамом Смитом, а также отметил, что победитель схватки, вероятнее всего, встретится с Тимом Цзю.

«Для Магомеда это серьёзное испытание, Лиам входит в элиту своего веса, бывший чемпион мира. Я разговаривал со Смитом, с его командой, они готовы к бою и хотят победить. На кону будет стоять пояс WBO International, это второй по значимости пояс в организации. Есть большая вероятность, что победитель этого поединка будет встречаться с Тимом Цзю, но в WBO должны утвердить и организовать этот бой.

Что касается титула чемпиона мира, то в WBO сейчас этим поясом владеет Брайан Кастаньо, а тремя остальными поясами обладает Джермелл Чарло. Вероятнее всего, они проведут объединительный поединок, у них один промоутер, и организовать этот бой будет не так сложно. И это интересно, так как в таком случае в этом весе появится абсолютный чемпион мира, и, соответственно, победитель нашего поединка сможет стать одним из претендентов на бой с новым абсолютным чемпионом мира», — сказал Титов.

Напомним, следующим соперником Тима Цзю станет Майк Зерафа.

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